Şampiyonluk kutlamalarında Arda Güler rüzgarı! Gündem olan takdim: 'Türk elmas'

Milli yıldız Arda Güler İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Granada ağlarını sarsan Arda Güler, İspanyol basınında övgü dolu sözlerle kendisine yer bulmuştu.
İspanya La Liga'da sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid'in, kupayla şehir turundaki ilk durağı olan Real Casa de Correos balkonunda taraftarlarıyla buluştu.
Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlara hitap eden Eflatun-beyazlılarda Antonio Rüdiger'in Arda Güler'i taraftarlara takdim ederkenki coşkusu dikkat çekti. Rüdiger Arda için "Türk elmas" ifadesini kullandı.