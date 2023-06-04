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Şampiyonluk kutlamalarında gözyaşları sel oldu, Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı! Ahmet Çalık unutulmadı

04.06.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ligi 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlarken, şampiyonluk kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Gerçekleştirilen kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye alınırken herkes kendi belirlediği bir müzik ile taraftarları coşturdu. Abdülkerim Bardakçı'nın seçtiği müzik ise herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

Şampiyonluk kutlamalarında gözyaşları sel oldu, Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı! Ahmet Çalık unutulmadı
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda başlayacak derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Ligin son haftasını Atakaş Hatayspor ile karşılaşmadan hükmen kazanacak sarı-kırmızılılar, derbide rakibini 3-0 mağlup ederken, sezonu kapattı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

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Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırırken Nef Stadyumu dev ışık gösterileri, konserlere sahne olurken, kutlamalarda sürpriz bir olay yaşandı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

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Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için Abdülkerim Bardakçı'dan duygusal bir hamle geldi. Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Abdulkerim Bardakçı, şampiyonluk kutlamalarında çalınması için listeye Ahmet Çalık'ın favorisi olan "Yalnızca Sitem" şarkısını yazdırdı ve bu müzikle çıktı. Galatasaray'daki kutlamalar da Ahmet Çalık da bu şarkıyla sahneye çıkmıştı.

TİŞÖRT BASTIRDI!

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Öte yandan Abdülkerim Bardakçı, sahneye Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle çıktı.

OKAN BURUK DA AĞLADI!

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Bu anlar herkesi duygulandırırken teknik direktör Okan Buruk da gözyaşlarına hakim olamadı


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