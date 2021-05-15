‘Şampiyonluk kutlaması yasak mı? Kutlama yapılacak mı?’ soruları yanıt buldu!

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 17 Mayıs’ta son bulacak olan tam kapanma öncesi şampiyonluk düğümünün çözüleceği hafta, hâliyle taraftarlar takımlarını desteklemek için sokağa dökülüp, şampiyonluk kutlaması yapmak isteyecek… Yaşadığımız olağanüstü dönemlere denk gelen şampiyonluk kutlamaları ile ilgili taraftarları üzecek bir haber geldi…

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPILACAK MI?

TRT Haber'in haberine göre, Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı paylaşılan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma dönemi şartlarına vurgu yapıldı. 81 il valiliklerinden müsabakaların oynanacağı statlara futbol federasyonu tarafından belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların sokak, cadde ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek. Yani şampiyonluk kutlaması yapmak yasak…

BAKAN SOYLU DA AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin uyarılarda bulunan Soylu, cumartesi günü oynanacak müsabakaların arkasından şampiyonun belli olacağını hatırlatarak, kutlamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.



