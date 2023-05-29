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Şampiyonluk maçı öncesi Okan Buruk'tan şaşırtan kadro kararı! Cezalılar bile kafilede...

29.05.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 36. haftasında Ankaragücü deplasmanında oynanacak mücadelede rakibini mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Okan Buruk'tan herkesi şaşırtan bir kadro kararı geldi. İşte detaylar...

Şampiyonluk maçı öncesi Okan Buruk'tan şaşırtan kadro kararı! Cezalılar bile kafilede...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu.

CİMBOM TAM KADRO

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30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Okan Buruk tam kadro olarak Ankara'ya hareket ederken, cezalı durumda bulunan Sergio Oliviera ve Zaniolo'yu da kadroya dahil etti.


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