Şampiyonluk maçı öncesi Okan Buruk'tan şaşırtan kadro kararı! Cezalılar bile kafilede...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın rakibini mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu.

CİMBOM TAM KADRO

30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Okan Buruk tam kadro olarak Ankara'ya hareket ederken, cezalı durumda bulunan Sergio Oliviera ve Zaniolo'yu da kadroya dahil etti.

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu ????



???????? Kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo da kafileye dahil edildi. pic.twitter.com/eYpA7ZZoUb — Mynet Spor (@mynetspor) May 29, 2023



