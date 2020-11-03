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Şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Açık ara favori...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2020 16:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 1.85'ten 1.80'e, Galatasaray'ın oranı 3.90'dan 3.75'e, Beşiktaş'ın oranı 7'den 6.50'ye olarak güncellendi.

Şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Açık ara favori...

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 1.85'ten 1.80'e, Galatasaray 'ın oranı 3.90'dan 3.75'e, Beşiktaş 'ın oranı 7'den 6.50'ye geriledi. Başakşehir'in oranı değişmezken Trabzonspor'un 15 olan oranı 30'a yükseldi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe | 1,80

Galatasaray | 3,75

Beşiktaş | 6,50

Başakşehir | 9,00

Alanyaspor | 12,00

Trabzonspor | 30,00

GEÇEN HAFTA ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 1.85

Galatasaray: 3.90

Beşiktaş: 7.00

Trabzonspor: 15.00

Başakşehir: 9.00

Alanyaspor: 11.00

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sezon sonu konuşuruz beyler balon patlar en büyük aday galatasaraydır
KARAGÜMRÜK var
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