Şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Açık ara favori...

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 1.85'ten 1.80'e, Galatasaray 'ın oranı 3.90'dan 3.75'e, Beşiktaş 'ın oranı 7'den 6.50'ye geriledi. Başakşehir'in oranı değişmezken Trabzonspor'un 15 olan oranı 30'a yükseldi.
Fenerbahçe | 1,80
Galatasaray | 3,75
Beşiktaş | 6,50
Başakşehir | 9,00
Alanyaspor | 12,00
Trabzonspor | 30,00
Fenerbahçe: 1.85
Galatasaray: 3.90
Beşiktaş: 7.00
Trabzonspor: 15.00
Başakşehir: 9.00
Alanyaspor: 11.00
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