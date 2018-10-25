Şampiyonluk oranlarında değişiklik yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların yeni oranları belli oldu.
İddaa, buna göre Galatasaray'ı favori favori olarak gösterdi. Fenerbahçe''nin şampiyonluğuna ise 20,00'lık oran verildi.
İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;
GALATASARAY - 2,20
BESIKTAS - 2,60
FENERBAHCE - 20,00
BASAKSEHIR - 4,50
ANTALYASPOR - 50,00
TRABZONSPOR - 30,00
BURSASPOR - 200,00
AKHISAR BELEDIYE - 1.500,00
ALANYASPOR - 200,00
RIZESPOR - 1.500,00
ANKARAGUCU - 150,00
KASIMPASA - 30,00
KAYSERISPOR - 250,00
KONYASPOR - 100,00
BB ERZURUMSPOR - 1.000,00
GOZTEPE - 80,00
SIVASSPOR - 250,00
YENI MALATYASPOR - 150,00
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