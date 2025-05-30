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Şampiyonluk sonrası Osimhen'le göbek atmıştı! Talihsiz iş kazası...

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen'le şampiyonluk sonrasında karşılıklı göbek atan İzmirli Kadir Ircı iş kazası yaşadı. Parmaklarından yaralanan Ircı hastaneye kaldırıldı. Fakat Ircı'nın parmakları kesilmek zorunda kaldı.

Şampiyonluk sonrası Osimhen'le göbek atmıştı! Talihsiz iş kazası...
Doğukan Akbayır

Sosyal medyada Galatasaray'ın kazandığı her maç sonrası dans ettiği görüntülerle ünlenen Kadir Ircı'nın başına talihsiz bir olay geldi. Galatasaray’da bu sene kariyer sezonunu geçiren Victor Osimhen’in şampiyonluğun ardından karşılıklı göbek attığı İzmirli Kadir Ircı yaşadığı iş kazasında parmaklarını kaybetti.

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İŞ KAZASI YAŞADI

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından burada Osimhen ile birlikte karşılıklı göbek atan Ircı’nın başına kötü bir olay geldi.

Kadir Ircı çalıştığı iş yerinde iş kazası yaşadı. Parmaklarından yaralanan Ircı acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Ircı’nın parmakları kesildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları attı.

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Osimhen
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