Şampiyonu açıkladılar! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tüm Türkiye kilitlendi. Lider Trabzonspor yoluna dolu dizgin devam ederken en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı 9 puan... 3 büyük takımdan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile de arasındaki puan farkı 12...

Avrupa'da tüm liglerin şampiyonlarını oranlayan Euro Club Index sitesi Türkiye Ligi için tahminlerini güncelledi. Listede şampiyon Trabzonspor olarak görülürken şaşırtan en büyük takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip sitenin tahminine göre 8. sırada bulunuyor.

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