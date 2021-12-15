SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Şampiyonu açıkladılar! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Şampiyonu açıkladılar! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

15.12.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasıyla ligin sonuna bir adım daha yaklaşıldı. Otoritelerin Trabzonspor'u aday göstermesinin ardından Avrupa'da en çok tıklanan sitelerin başında gelen Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Yapılan güncellemede Trabzonspor'un en yakın rakibine 17 puan fark attığı görüldü. Listede en şaşırtan takım ise 8. sıradaki Beşiktaş oldu.

Şampiyonu açıkladılar! Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tüm Türkiye kilitlendi. Lider Trabzonspor yoluna dolu dizgin devam ederken en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı 9 puan... 3 büyük takımdan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile de arasındaki puan farkı 12...

Avrupa'da tüm liglerin şampiyonlarını oranlayan Euro Club Index sitesi Türkiye Ligi için tahminlerini güncelledi. Listede şampiyon Trabzonspor olarak görülürken şaşırtan en büyük takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip sitenin tahminine göre 8. sırada bulunuyor.

İŞTE O SIRALAMA

sfsffs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Şenol Güneş yola çıktı! İstanbul'a gidiyorŞenol Güneş yola çıktı! İstanbul'a gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar

İnternetin kesik olduğu döneme ait faturaya itirazda tüketici lehine karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Galatasaray'dan 3 imza birden

Galatasaray'dan 3 imza birden

Gözyaşları sel oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

Gözyaşları sel oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.