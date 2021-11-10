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  4. Şampiyonu video ele verdi! Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı!

Şampiyonu video ele verdi! Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı!

10.11.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde İlayda Şeker ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden Survivor şampiyonu İsmail Balaban, diş estetiği yaptırdı.

Survivor 2021 sezonunda fırtınalar estiren ünlü pehlivan İsmail Balaban, Instagram hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde diş hekimine gittiği anları takipçileriyle paylaşan Balaban'ın diş estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı! Göstermeye doyamadı!

Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı! Göstermeye doyamadı!

Balaban'ın dişlerinde değişim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı! Göstermeye doyamadı!

İsmail Balaban, estetikli olduğunu her fırsatta dile getiren İlayda Şeker ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı! Göstermeye doyamadı!

İlayda Şeker'in geçtiğimiz günlerde yaptığı estetik paylaşımı olay olmuştu.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı! Göstermeye doyamadı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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