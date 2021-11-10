Şampiyonu video ele verdi! Survivor şampiyonu İsmail Balaban estetik yaptırdı!

Survivor 2021 sezonunda fırtınalar estiren ünlü pehlivan İsmail Balaban, Instagram hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde diş hekimine gittiği anları takipçileriyle paylaşan Balaban'ın diş estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Balaban'ın dişlerinde değişim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İsmail Balaban, estetikli olduğunu her fırsatta dile getiren İlayda Şeker ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlayda Şeker'in geçtiğimiz günlerde yaptığı estetik paylaşımı olay olmuştu.



