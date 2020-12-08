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Şamran Kanalı'nda Unesco hazırlığı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.12.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Şamran Kanalı'nda Unesco hazırlığı

Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Kanalı'nın dünya miras listesine girmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

3 bin yıllık Menua diğer bilinen adıyla da Şamran Kanalı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışma yürütülüyor.

ŞAMRAN (MENUA) KANALI TARİHİ

Şamran Kanalı Anadolu'da ilk kurulan devletlerden olan Urartulara ait. Urartular tarım yapabilmek için günümüzde hala çalışan Şamran Kanalını yapmışlar.

Milattan önce 810 ile 786 yılları arasında hüküm süren Kral Menua ülkesinin yer aldığı dağlık coğrafyanın zorluklarını ancak imar faaliyetleriyle en aza indirileceğini düşünerek, en büyük icraatı olan ve bugünlere kadar gelen, bir sulama kanalı yaptırmış. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki Menua Kanalı Van’ın güneydoğusundaki Gürpınar ovasından başkent Tuşpa’nın bulunduğu Van Ovası’na tatlı su taşımaktaydı. Su kaynağı deniz seviyesinin 1760 metre yüksekliğinde. Menua Kanalı’nın son bulduğu yer ise deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikte.

Menua Kanalı‘nın bir başka ilginç özelliği de kanalın birçok noktasında Menua adının geçtiği yazıtların olması. Kanalın çevresinde kızı Tariria için yaptırdığı teraslı bağlar ve bahçeler bulunmaktaydı.

ŞAMRAN KANALI NEREDE?

Şamran Kanalı Van ili'nde bulunuyor. Van'ın Gürpınar ilçesinden kent merkezine su getirmek için 3 bin yıl önce yaptırılan Şamran Kanalı, günümüzde de varlığını koruyan ve hala kullanılan en önemli Urartu mimarileri arasında bulunuyor.

ŞAMRAN KANALI UNESCO LİSTESİNE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Şamran Kanalı, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık bir tarih. dünya miras listesine girmesi için hazırlıklara başlandı.

Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan "Urartu Gelişim Koridoru" projesinin ardından şimdi de tarihin en eski sulama kanalı olarak bilinen Şamran Kanalı'nın dünya mirası listesine girmesi için UNESCO'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, tarihi Şamran Kanalı'nın önemine işaret ederek böyle harika bir yapının miras listesinde yer alması gerektiğini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren, Şamran Kanalı'na yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Say, "Urartu Gelişim Koridoru projemizi başlatarak tamamladık. Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası Likya Yolu'nun ardından da tamamladığımız proje ile Türkiye'de ikinci olan yürüyüş yolunu Van'a ve bölgeye kazandırmış olduk. Bölgede her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu tarihi kanalı bisikletlerle pedallıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu hafta ile ilgili çalışmalar yapan tek belediyeyiz. Şimdi de 3000 yıllık bu tarihi kanalımızın ‘Unesco Dünya Mirası’ listesine alınması işlemlerini başlattık. Edremit’imize ve bölgemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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