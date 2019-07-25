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Samsun'da cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

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GÜNDEM  | 25.07.2019 22:21 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan şahıs boş bir arazide uyuşturucu ile yakalandı.

Samsun'da cenazede uyuşturucuya karşı pankart taşıyan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'ta metruk bir binada 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada kullandığı uyuşturucudan öldü. Yakınları ve arkadaşları cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart taşıdılar.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arsada uygulama yaparken cenaze töreninde üzerinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan 36 yaşındaki A.Y.'yi bir miktar bonzai ile yakaladı. A.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. (DHA/İHA)

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Samsun uyuşturucuyla yakalandı

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