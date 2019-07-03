Samsun'da evde çıkan yangında sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

Sabah saatlerinde Altınkaya Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

SADECE KURAN-I KERİM YANMADI



Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı. İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Kaynak: DHA





