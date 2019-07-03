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Samsun'da evde çıkan yangında sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

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YAŞAM  | 03.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Samsun Bafra'da bir evde evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, evin odasındaki eşya kullanılamaz hale gelirken, sadece Kuran-ı Kerim'in yanmadığı görüldü.

Samsun'da evde çıkan yangında sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

Sabah saatlerinde Altınkaya Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

SADECE KURAN-I KERİM YANMADI

Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı. İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Samsun bafra yangın Kur'an-ı Kerim

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
cübbeli ahmedin yanmaz kefenine sarılmıştır.
 O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?
böyle haber ler sonunda bizim insanımız artık abartırda abartır onun için bu tarz haberler malesef bakın malesef diyorum yaramıyo
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