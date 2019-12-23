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Samsun'da hırsızlıktan yakalanan zanlının sözleri şaşırttı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlının kendisini görüntüleyen habercilere, “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar” demesi dikkat çekti.

8 gün önce Altınyaprak Mahallesi Seymenler Sokak'ta bulunan bir iş yerinden 2 laptop ve iş yerinin kamera kayıt cihazı çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede alınan parmak izlerinin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan 17 yaşındaki D.A.D. ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzköy Mahallesi'ne giden Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlının kaldığı evde yapılan aramada çalıntı laptoplar ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra’ya getirilen zanlı kendisini görüntüleyen habercilere, "Otopsi istiyorum, hayallerim eceliyle ölmüş olamaz. Yakışıklı olmam lazım. Hayranlarıma selamlar. Bekliyorum seni mahkemenin kapısına" ifadelerini kullandı. Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.

4 Ekim 2018 tarihinde Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden 1 adet laptop, 15 Kasım 2018 tarihinde de İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursundan sadaka kutusu ile aynı gece müftülük binasından da 2 laptop çalan zanlı, çaldığı laptopları Güven Sokak'ta bir iş yerine satarken suçüstü yakalanmıştı. Zanlı adliyeye sevk edilirken müftülükte kapıya astığı bayrak için sorulan soruya da "Bayrak sevgisi" cevabını vermişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Samsun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iç tepki göstermeyin bu adam sonuna kadar haklı çünkü ülke çiftlik gibi cinayet işleyebilir,tecavüz edebilir,dolandırıcılık yapabilirsiniz ve istediginiz gibide gezip tozup artislik yapabilirsiniz çünkü burası Türkiye çiftlik çiftlik burası
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