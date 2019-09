Samsun'da kedi kasabası! Müziği duyan yüzlerce kedi yemeğe koşuyor

'MOZART'I DUYAN KEDİLER YEMEĞE KOŞUYOR'

Kedilerin yemek müziğini duyduğunda beslenme alanına koşarak yemek saatinin geldiğini anladıklarını vurgulayan Veteriner Hekim Nurhan İşler, “Kedi Kasabası deyince alan sadece kedilerin barınabileceği bir yerden ibaret değil. Kedilerin doğal yaşam alanı içerisinde kendi yaşamlarını idare edebilecekleri, kendilerini koruyabilecekleri, rüzgara karşı durabilecek, saklanabilecek, dışarıdan gelen tehditlere karşı tepki verebilecek veya diğer kedilerle birlikte yaşadıklarının huzursuz olup kendilerini kurtarabilecekleri alanı bütün olarak değerlendirdik. Kasabamızda her kedinin kendi evi mevcut. Bağımsız yaşamayı seven kediler için birey kedi evleri mevcut. Beslenme alanlarımız var, tırnak törpüleme alanlarımız var ve tuvalet alanı var. Dolayısıyla kedilerin ihtiyaç duyduğu her şey burada var. Bu alan 20 dönümlük bir arazi. Bu arazinin içerisinde hayvanlar kendi varlıklarını hissederken, bir de doğanın sesiyle birlikte müzikle neler yapabildiklerini baktık. Gün içerisinde normal slow müziklerle yaşamlarını devam ettirirken, yemek saatinde farklı, akşam saatlerinde de farklı uygulamalar şeklinde çalışma yaptık. Bunun da farkını görmeye çalıştık. 20 dönüm arazide dağınık olan kedilerin, zamana göre beslenmeleriyle birlikte müzik çağrısıyla beslenmelerini sağlıyoruz. Bu da hayvanların o dönem içerisinde besleneceklerinin farkına varmasına neden oluyor. Böylece her kedinin beslenmesini sağlıyoruz. Kedileri beslenecekleri zaman Mozart’ın müziği ile çağırıyoruz. Hayvanlar bu sesi duyunca beslenme saati olduğunu biliyorlar. Alanın hangi noktasında olursa olsunlar, açlık hissi duyan bütün hayvanlar beslenme alanı dediğimiz alana yöneliyorlar” diye konuştu.