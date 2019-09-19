Samsun'da kedi kasabası! Müziği duyan yüzlerce kedi yemeğe koşuyor

Sahipsiz sokak hayvanlarına kurduğu doğal yaşam alanında bakım hizmeti veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezinde kedileri müzikle eğiten veteriner hekimler, hayvanları yemeğe Mozart’ın 'Turkish March' bestesiyle davet ediyor. Sahipsiz ya da bakıma muhtaç hayvanların gözetim altına alınarak doğal yaşam alanında daha rahat yaşamaları amacıyla merkezi kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından beri hayvanlara hizmet veriyor. Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki 165 dönüm arazi üzerine kurulu merkezdeki 20 dönümlük alana oluşturulan Kedi Kasabası ise görenleri şaşkına çeviriyor. Türkiye'de benzeri olmayan doğal yaşam alanında, kediler için her türlü konfor sağlanıyor. Oyun parkından, tek katlı ahşap barınaklara kadar çok sayıda imkana sahip bakımlı kediler büyük ilgi görüyor.

'430 KEDİ YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR'

Kedi Kasabası'nda yüzlerce kedinin mutlu bir şekilde birlikte yaşadığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan İşler, “Türkiye’de sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak adına yaptığımız Kedi Kasabamız var. Kedi Kasabası veteriner hekimlerimizin uzun süre oluşturdukları deneyimler sonucunda ortaya koyduğu bir projedir. Proje kapsamında Samsun’da sokaklarda yaşayan kediler, ilçe belediyeleri tarafından toplanıp, bize getirildiğinde biz onları kısırlaştırıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra da mikroçiplerini takıp, işaretlemelerini yapıyoruz. ‘Alındıkları yere bırakılması’ önceliğini gözetiyoruz. Ancak alındıkları noktalarda yaşamlarını etkileyecek birçok etken varsa, o hayvanları kasabamızda barındırıyoruz. Bu sayımız da her geçen gün artıyor. Alanımızda şu anda yaklaşık 430 tane kedimiz yaşamını sürdürüyor. 2 binin üzerinde kediyi de doğal yaşam alanlarına geri bıraktık. Amacımız kedilerin burada yaşamasını sağlamak değil. Amacımız, sokaklarda yaşam kalitesini yitirmiş, bakıma muhtaç veya travma sonrası yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmiş kedileri eski sağlığına kavuşturmaktır. 2 bin rakamının içerisinde de yaklaşık 600 tane kediyi de ailelere vermek suretiyle sahiplendirdik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kedilerimizin sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşaması için gayret göstermekteyiz” dedi.