Samsun'da köpeğini aracına bağlayıp sürükleyen adam hakkında karar verildi

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada yer alan, bir kişinin aracına bağladığı köpeği sürüklediği, bu kişiye başka bir sürücüyle yanındaki yolcunun tepki gösterdiği görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Köpeği sürüklediği belirlenen A.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI



Savcılıktaki işlemlerinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KÖPEK ZATEN ÖLÜYDÜ'



Köpeği aracına bağlayarak sürüklemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması sonucu gözaltına alınan A.D, jandarmadaki ifadesinde, köpeğin sahipsiz olduğunu ve evinin yanına geldiğini, ekmek ve su verdikten birkaç gün sonra köpeğin öldüğünü belirterek, ifadesinde şunlara yer vermişti:

"Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir yere götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak, önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir. Ben 63 yaşında bir insanım."

Kaynak: AA-DHA

