Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsun'da skandal olay! Taksinin bagajında et sevkiyatı yaptılar

İçerik devam ediyor

Samsun'un Atakum ilçesinde bir taksinin bagajında uygunsuz şartlarda et taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, işletmeye ceza uyguladı.

Atakum ilçesinde 28 plakalı bir taksinin bagajındaki etler, buradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. Etler cep telefonu ile görüntülendi.

Samsun da skandal olay! Taksinin bagajında et sevkiyatı yaptılar 1

Şüpheli durumu kayıt altına alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

152 KİLOGRAM ETE EL KOYULDU

Belirlenen adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde toplam 152 kilogram ete el koydu. "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Samsun da skandal olay! Taksinin bagajında et sevkiyatı yaptılar 2

Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.