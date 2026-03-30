Samsun'da skandal olay! Taksinin bagajında et sevkiyatı yaptılar

Atakum ilçesinde 28 plakalı bir taksinin bagajındaki etler, buradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. Etler cep telefonu ile görüntülendi.

Şüpheli durumu kayıt altına alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

152 KİLOGRAM ETE EL KOYULDU

Belirlenen adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde toplam 152 kilogram ete el koydu. "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.