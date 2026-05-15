Dikkat! Bu da 'yeni nesil' dilencilik: Kapı kapı dolaşıyorlar

Bilecik'te birçok mahallede ev ve iş yerlerini kapı kapı dolaşarak nakit ya da IBAN numaralarına para isteyen dilenciler yakalandı.

Bilecik'te vatandaşların başta gıda ve sağlıkla ilgili ürünler olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yöntemlerle dilencilik yapan kişileri tespit ederek, gerekli işlemleri başlattı.

DİLENCİLER SİVİL ZABITA EKİPLERİNE YAKALANDI

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, bağış, yardım ve gönül esasına dayalı para toplama işini iki kategoride ele aldıklarını belirterek, ‘'Birincisi bu paraların yetkili kişiler tarafından resmi kuruluşlardan izin alınması ve belgelendirilmesinin kolay olduğu kategori. İkincisi ise yetkisi şahıslar tarafından kapı kapı, dükkân, dükkan dolaşılarak kendisi ya da yakınının ilaç parası, tedavi parası veyahut ekmek parası gibi gerekçelerle toplanan paralar oluyor. Bizler bu ikinci kategoriye asla izin vermiyoruz. Biz bunları dilencilerle eş değerde tutuyoruz. Çünkü herhangi bir izinleri yok" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMALARINI İSTİYORUZ''

Söz konusu yeni dilencilik yöntemine karşı vatandaşların duyarlı olmaları ve para vermemeleri gerektiğini hatırlatan Öndersev, "Vatandaşlarımızın da bu konuyu bilmelerini istiyoruz. Sivil ekiplerimiz denetimleri esnasında bazı kişilerin kapı kapı dolaşarak para topladıklarını tespit etti. Kişiler bizim arkadaşlarımızın zabıta ekipleri olduğunu bilmiyor ve onlardan da para talep ediyorlar. Hemen IBAN numaralarını verip istedikleri parayı alıyorlar" ifadelerini kullandı.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAKIM VE DESTEK SUNULUYOR

'Devletimizin ve belediye başkanlığımızın ilgili birimleri gerçek ihtiyaç sahiplerine gerekli bakım ve desteği sunuyor'' ifadelerini kullanan Mücahit Öndersev, ‘'Bu kişiler genellikle ekmek parası, ilaç parası ya da ameliyata girmesi gerekiyor, onun parası deyip insanların duygularını kötü şekilde kullanabiliyorlar. Bizler bu tür olaylar ya da seyyar satıcı gibi kişilere gerekli denetim ve müdahaleyi yapmazsak vatandaşlarımızın zilleri susmaz, kapılarının önünden seyyar satıcılar eksik olmaz. Onun için bu tür denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da bu kişilere karşı duyarlı olmaları ve para vermemelerini istiyoruz'' dedi.

Öndersev açıklamasında ayrıca devletin birçok ilgili kurumu ve belediye başkanlığının da gerçek ihtiyaç sahiplerine gerekli bakım, destek ve ilgiyi gösterdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA

