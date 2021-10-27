Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,002,50Buğday (ekmeklik)2,102,60İthal buğday2,503,52Buğday unu3,553,55YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,505,20KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)25,0025,00ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Domates1,005,00Havuç1,502,00



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