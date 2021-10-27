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Samsun Ticaret Borsası

27.10.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 25 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,002,50Buğday (ekmeklik)2,102,60İthal buğday2,503,52Buğday unu3,553,55YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,505,20KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)25,0025,00ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Domates1,005,00Havuç1,502,00

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Ilkadimcanik
Bektaş Eczanesi
Ilkadimcanik
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