Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 29-35 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,504,00Mısır3,503,60Buğday (ekmeklik)2,755,50İthal buğday4,296,11YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)6,406,40KURU MEYVELER

Kabuklu fındık29,0035,00DİĞER ÜRÜNLER

Domates0,900,90



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