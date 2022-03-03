Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 33-36 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,503,50Pirinç12,0012,00Buğday (ekmeklik)3,504,10İthal buğday4,234,36BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği yağı (yemeklik)22,5022,50KURU MEYVELER

Kabuklu fındık33,0036,00DİĞER ÜRÜNLER

Karnabahar7,007,00Maydanoz1,251,50



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