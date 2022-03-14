Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Mısır İrmiği 5,537,82Buğday (Ekmeklik)3,705,00Buğday (İthal)4,495,81BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği Yağı (Yemeklik)

24,0024,00KURU MEYVELER

Kabuklu fındık36,0040,00DİĞER ÜRÜNLER

Portakal0,600,60



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