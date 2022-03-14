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Samsun Ticaret Borsası

14.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Mısır İrmiği 5,537,82Buğday (Ekmeklik)3,705,00Buğday (İthal)4,495,81BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği Yağı (Yemeklik)
24,0024,00KURU MEYVELER

Kabuklu fındık36,0040,00DİĞER ÜRÜNLER

Portakal0,600,60

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Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Araştırma Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
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