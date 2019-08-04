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Samsun'un Atakum Belediyesi'nde taciz iddiası! Soruşturma başlatıldı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye çalışanının taciz iddiasına ilişkin, "Olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Samsun'un Atakum Belediyesi'nde taciz iddiası! Soruşturma başlatıldı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, sosyal medya ve yerel medya kuruluşlarında çıkan, Atakum Belediyesi çalışanının, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Samsun'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarının birkaç gün önce belediyede yaşandığı ileri sürülen ve halen adli kovuşturma süreci devam eden cinsel taciz iddiası üzerinden belediye ve CHP'yi yıpratma çabasında olduklarını ifade eden Deveci, yaşananları büyük bir üzüntüyle izlediklerini vurguladı.

Söz konusu kişinin işçi kadrosunda olduğunu belirten Deveci, şöyle devam etti:

"Söz konusu yerel medya kuruluşlarının basın meslek ilkeleri ve gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayan bir tutumla tacizci olduğu ileri sürülen kişiyi belediyemizin idari kadrolarında görev alan bir müdür ve CHP'yi temsil eden bir kişiymiş gibi gösterilmesi 'yalan habercilik' sınırlarını bile aşan saygısız bir değerlendirmedir. Söz konusu kişi belediyede müdür değil, cenaze hizmetlerinde görevlendirilmiş işçi kadrosunda görev yapan şofördür."

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTIR"

Adli kovuşturma sürecinin devam ettiğini aktaran Deveci, şunları kaydetti:

"Belediyemizde de olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Gerek şahsımın gerekse belediyemizin bu tür taciz iddialarına herhangi bir duyarsızlığı veya müsamahası söz konusu değildir ve asla olamaz. Halen sürmekte olan adli ve kurumsal kovuşturma sürecinin sonunda bu anlamda işlenmiş bir suç sabit görülürse, failinin kanunlarımızda ve iç hukukumuzda belirtilen en ağır yaptırımlarla cezalandırılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Şüpheli Ç.K. "cinsel taciz" suçundan Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince önceki gün gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti. (AA)

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Samsun Atakum Belediyesi

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