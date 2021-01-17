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Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

17.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Sabah saatlerinde yağmurun etkili olduğu, vatandaşların kısıtlama nedeniyle evlerine çekildiği kentte, belli noktalarda polis ekipleri uygulama yaptı.

- Çorum

Çorum'da, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentteki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hafta sonları vatandaşların akın ettiği Millet Bahçesi başta olmak üzere park ve mesire alanlarında sessizlik hakim.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğu gözlenirken kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kent merkezinde yoğunluk yaşanan Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boş kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynamak için dışarı çıktı.

Polis ekipleri vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

- Sinop

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde ve meydanları boş kaldı.

Kötü hava koşullarının da etkili olduğu kentte, vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerinde kalırken, emniyet ekipleri de farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Valilik hayvan besleme grubu üyeleri ile Sinop Belediyesi ekipleri ise sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

- Tokat

Tokat'ta, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Yağmurun etkili olduğu kentte, en işlek noktalardan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Polis ekipleri kentin değişik yerlerinde uygulama yaptı.

- Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

- Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.

Kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri denetimde bulundu.

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