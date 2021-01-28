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Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

28.01.2021 02:31 | Son Güncelleme:
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Kadını öldürüp cesedini ormanlık alana bıraktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Samsun'da 42 gündür haber alınamayan kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Polis, Aygün ile yaşadığı öne sürülen M.C'yi gözaltına aldı.

M.C, emniyetteki ifadesinde Aygün'ü otomobilinde öldürdüğünü, cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, kadının cesedini ormanlık alanda buldu. Aygün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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