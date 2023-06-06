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Samsun'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

06.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Ayvacık, Salıpazarı ve Ladik ilçelerinde tüm okullar, Atakum ile Canik ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum ilçesinde taşıma merkezi okullar Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk ilkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu-Ortaokulu, Altınkum İlkokulunda eğitim öğretime 6 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz Mahalleleri Dombalak mevki, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ile Uludağ ortaokulu, Canik İmam Hatip Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Ayvacık, Salıpazarı ve Ladik'te ise eğitim öğretime tüm okullarda 6 Haziran Salı günü ara verildiği açıklandı.

Diğer ilçelerde ise bir gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.

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İkindi
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Akşam
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