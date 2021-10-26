Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 12 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

12,0020,00Somon30,0045,00İstavrit12,0015,00Tirsi15,0015,00Mezgit10,0020,00

Levrek (deniz)10,00

20,00Çipura (çiftlik)35,0045,00Sargan--Palamut (tane)12,0015,00Barbunya--Kalkan--Çinekop (deniz)30,0040,00Lüfer (tane)--Kötek--Levrek (deniz)40,0050,00Alabalık--Kefal10,0020,00Sazan20,0020,00

