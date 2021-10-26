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Samsun'da balık fiyatları

26.10.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 12 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

12,0020,00Somon30,0045,00İstavrit12,0015,00Tirsi15,0015,00Mezgit10,0020,00

Levrek (deniz)10,00

20,00Çipura (çiftlik)35,0045,00Sargan--Palamut (tane)12,0015,00Barbunya--Kalkan--Çinekop (deniz)30,0040,00Lüfer (tane)--Kötek--Levrek (deniz)40,0050,00Alabalık--Kefal10,0020,00Sazan20,0020,00

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