Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
10,00 15,00Somon 35,00 40,00İstavrit 15,00 20,00Tirsi 15,00 15,00Mezgit 15,0030,00
Levrek (deniz)20,00
30,00Çipura (çiftlik) 35,00 45,00Sargan - -Palamut (tane) 15,00 20,00Barbunya - -Kalkan - -Çinekop (deniz) 30,00 35,00Lüfer (tane) - -Kötek - -Levrek 15,00 25,00Alabalık - -Kefal 10,00 20,00Sazan 15,00 20,00
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