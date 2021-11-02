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Samsun'da balık fiyatları

02.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 15,00Somon 35,00 40,00İstavrit 15,00 20,00Tirsi 15,00 15,00Mezgit 15,0030,00

Levrek (deniz)20,00

30,00Çipura (çiftlik) 35,00 45,00Sargan - -Palamut (tane) 15,00 20,00Barbunya - -Kalkan - -Çinekop (deniz) 30,00 35,00Lüfer (tane) - -Kötek - -Levrek 15,00 25,00Alabalık - -Kefal 10,00 20,00Sazan 15,00 20,00

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