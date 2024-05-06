Samsun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Kentte, İHH başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin desteğiyle düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

23 Nisan Ortaokulu önünde toplanan kalabalık ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup, "çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, "Gazze'de soykırım var", Özgürlük için yürüyoruz" ve "hemen şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla İsrail ve ona destek olan ülkelere tepki gösterdi.

Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, yaptığı konuşmada, hak için adalet için, dünyadaki bütün mazlumların sesi olmak için, bütün dünyaya hakkı hakikati haykırmak için, katillere "siz katilsiniz" demek için, Gazze'deki mazlumların yanında olduklarını belirtmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Samsun Memur-Sen İl Başkanı Hamdi Yıldız ise Gazze'de dünyanın gözü önünde vahşet yaşandığını ifade ederek, "Kelimeler artık kifayetsiz. 7 Ekim'den bu yana 100 binden fazla insan yaralandı. Bilinen 35 binden fazla şehit var. En az 17 bin çocuk yetim kaldı ya da ailelerinden ayrıldı, 10 binlerce insan kayıp, birçoğunun evlerinin enkazı altında gömülü olduğu tahmin ediliyor. Bu bir katliamdır, bu bir soykırımdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. İhsan Şenocak ve Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti.

Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





