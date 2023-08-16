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Samsun'da serinlemek için denize giren öğretmen boğuldu

16.08.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında serinlemek için ailesiyle denize giren İngilizce öğretmeni Halil Arıcı (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulunan ve sudan çıkarılan Arıcı, olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Arıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsunlu Arıcı'nın geçen mayıs ayında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine İngilizce öğretmeni olarak atamasının yapıldığı öğrenildi.

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