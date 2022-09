Samsung, enerji verimliliğinde Avrupa’daki en yüksek standartların üstüne çıktı

İSTANBUL (AA) - Samsung, gerçekleştirdiği inovasyonlarla hem çamaşır makinelerinde hem de buzdolaplarında enerji tasarrufunda en yüksek seviyenin de ötesine geçti.

Şirket açıklamasına göre, Samsung buzdolapları, kendi kategorilerinde enerji verimliliği konusunda 1 numara olarak derecelendirilirken, en yüksek enerji derecelendirme standardının da yüzde 10 üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Samsung’un geliştirdiği SpaceMax teknolojisi ise gelişmiş yalıtım teknolojileriyle, Bespoke serisi buzdolaplarında, cihazın boyutu büyümeksizin, fazladan yer kaplamadan ferah bir iç mekan sağlıyor. Sonuç olarak, enerji ihtiyacı artmadan, optimum sıcaklıklarda daha fazla yiyecek saklanabiliyor.

Ayrıca Twin Cooling Plus, CoolSelect+ Plus ve Metal Cooling gibi yenilikçi teknolojiler hızlı soğutmaya yardımcı olurken, ısıyı gıda türlerine uygun olarak ayarlayabiliyor. Twin Cooling teknolojisi, buzdolabının ısısını ve nemini yalnızca 0,5 santigrat derecelik sapmalarla kararlı bir aralıkta optimize ve muhafaza ediyor. CoolSelect+ Plus, dondurucudan soğutmaya kadar bölmelerin içindeki dört farklı seçenek arasından seçim yapma esnekliği sunarken, bu sayede farklı gıdalar, gereksiz ısı azaltımı olmaksızın ve enerji harcanmaksızın uygun koşullarda saklanıyor. Ayrıca, uygun şekilde soğutulduktan sonra Metal Cooling özelliği, güç tasarrufu sağlarken, soğuk havanın içeride daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor, gıdaların ısısındaki değişiklikleri en aza indiriyor ve gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

- Hem enerji tasarrufu hem yapay zeka bir arada

Samsung’un Bespoke AI çamaşır makineleri, kullanıcılara en hızlı ve en güçlü çamaşır yıkama deneyimini sunarken, en yüksek enerji standardının yüzde 10 üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, Yapay Zeka (AI) destekli Enerji Modu, çamaşır makinesinin enerji kullanımı yüzde 70'e kadar azaltırken, kendi sınıfında enerji verimliliğinde ilk sıraya yerleşmesini sağlıyor.

Daha tasarruflu bir çamaşır yıkama deneyimine ek olarak, SpaceMax teknolojisi 11 kilogramlık geniş bir yıkama kapasitesi sunuyor. Bu sayede kullanıcılar daha fazla miktarda çamaşırı daha az seferde yıkayabiliyor ve uzun vadede genel yıkama ve kurutma döngüleri azalmış oluyor. Yapay Zeka Destekli Enerji Moduna sahip SmartThings Energy özelliği, suyu ısıtmak zorunda kalmadan soğuk suyla da etkili bir temizlik sağlayarak enerji kullanımını azaltan Ecobubble gibi teknolojilerle çamaşır yıkama döngüleri optimize ediliyor.