Samsung Galaxy A50 ön inceleme

Samsung Galaxy A50, 6.4 inch Super Amoled ekrana ve hızlı şarj destekli 400mAh pile sahip. Büyük ekranı sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayla ilgilenebilir ya da oyunlar ve videolarla ekranın tadını çıkarabilirsiniz.
Galaxy A50’nin neredeyse çerçevesiz bir tasarımı var. Ön üst kısımda damla çentik detayı dikkat çekerken, arka tarafta da 3 kameradan oluşan özel sistem dikkat çekiyor.
Ek olarak, ekranın alt kısmına yedirilen parmak izi okuyucu sensör ve ayrıca yüz tanıma sistemi sayesinde oldukça güvenli bir Android deneyimi mümkün. Daha fazla detayı videoda bulabilirsiniz.
Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız
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