Mynet Trend

Samsung Galaxy A50 ön inceleme

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

Samsung, MWC 2019 kapsamında yeni Galaxy A ailesini tanıttı. Bu videomuzda ise, ailenin en üst seviye modeli olan Samsung Galaxy A50’den söz edeceğiz.

Samsung Galaxy A50 ön inceleme

Samsung Galaxy A50, 6.4 inch Super Amoled ekrana ve hızlı şarj destekli 400mAh pile sahip. Büyük ekranı sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayla ilgilenebilir ya da oyunlar ve videolarla ekranın tadını çıkarabilirsiniz.

Galaxy A50’nin neredeyse çerçevesiz bir tasarımı var. Ön üst kısımda damla çentik detayı dikkat çekerken, arka tarafta da 3 kameradan oluşan özel sistem dikkat çekiyor.

Ek olarak, ekranın alt kısmına yedirilen parmak izi okuyucu sensör ve ayrıca yüz tanıma sistemi sayesinde oldukça güvenli bir Android deneyimi mümkün. Daha fazla detayı videoda bulabilirsiniz.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Redmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacakRedmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacak
Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanyaXbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy a50

En Çok Okunan Trend Haberler

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay

'Banker Bilo' filmindeki o sahne gerçek oldu! Pes dedirten olay

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

Samsung Galaxy A30’a yakından bakıyoruz

Redmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacak

Redmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacak

Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

Xbox One oyunları için kaçırılmayacak kampanya

iOS 12 kullanım oranı Apple’ın yüzünü güldürdü

iOS 12 kullanım oranı Apple’ın yüzünü güldürdü

4.800 MHz bellek tanıtıldı

4.800 MHz bellek tanıtıldı

Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

Fortnite oyuncularına 30 milyon dolarlık ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.