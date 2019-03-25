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Samsung Galaxy A6 Plus Android Pie müjdesi verdi

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TEKNOLOJİ  | 25.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

Samsung’un amiral gemileri kapsamında Android Pie müjdesi tamamlandı ve bununla birlikte güncelleme alan telefonlardan birisi de, 24MP ön kamerasıyla Samsung Galaxy A6 Plus oldu.

Samsung Galaxy A6 Plus Android Pie müjdesi verdi

Bu modelinin özelliklerini kısaca hatırlayalım.

6 inç büyüklük
1080×2220 piksel çözünürlük
Super AMOLED ekran
Qualcomm’un Snapdragon
450 işlemcisi
3 GB / 4 GB RAM

Samsung Galaxy A6 Plus modelinin Android Pie müjdesi, kullanıcılara daha keyifli bir deneyim sunuyor. Gelin Android Pie güncellemesinin ne tür ek özellikler kazandırdığına tekrar bakalım;

Erişilebilirlik Menüsü

Konuşmak İçin Seçin butonu
Pil Tasarrufu
Uyarlanabilir Batarya
Arka plan kısıtlamaları
Çoklu kamera desteği
Harici kamera desteği

Uygulama panosu

Galaxy A6 Plus için yayınlanan Android Pie güncellemesi A605FNXXU3BSC6 sürüm numarasını taşıyor. Samsung’un yeni One UI kullanıcı arayüzünü cihaz ile buluşturan güncelleme, Mart ayı güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor.

Samsung şirketi yeni güncellemelerinin tanıtımına genelde Rusya’dan başlıyordu. Fakat bu sefer bir değişiklik yaptı. Samsung, Galaxy A6 Plus Android Pie güncellemesini ilk olarak Polonya’da yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy A6 Plus

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