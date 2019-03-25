Samsung Galaxy A6 Plus Android Pie müjdesi verdi

Bu modelinin özelliklerini kısaca hatırlayalım.
6 inç büyüklük
1080×2220 piksel çözünürlük
Super AMOLED ekran
Qualcomm’un Snapdragon
450 işlemcisi
3 GB / 4 GB RAM
Samsung Galaxy A6 Plus modelinin Android Pie müjdesi, kullanıcılara daha keyifli bir deneyim sunuyor. Gelin Android Pie güncellemesinin ne tür ek özellikler kazandırdığına tekrar bakalım;
Erişilebilirlik Menüsü
Konuşmak İçin Seçin butonu
Pil Tasarrufu
Uyarlanabilir Batarya
Arka plan kısıtlamaları
Çoklu kamera desteği
Harici kamera desteği
Uygulama panosu
Galaxy A6 Plus için yayınlanan Android Pie güncellemesi A605FNXXU3BSC6 sürüm numarasını taşıyor. Samsung’un yeni One UI kullanıcı arayüzünü cihaz ile buluşturan güncelleme, Mart ayı güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor.
Samsung şirketi yeni güncellemelerinin tanıtımına genelde Rusya’dan başlıyordu. Fakat bu sefer bir değişiklik yaptı. Samsung, Galaxy A6 Plus Android Pie güncellemesini ilk olarak Polonya’da yayınlandı.
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