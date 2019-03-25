Samsung Galaxy A6 Plus Android Pie müjdesi verdi

Bu modelinin özelliklerini kısaca hatırlayalım.

6 inç büyüklük

1080×2220 piksel çözünürlük

Super AMOLED ekran

Qualcomm’un Snapdragon

450 işlemcisi

3 GB / 4 GB RAM

Samsung Galaxy A6 Plus modelinin Android Pie müjdesi, kullanıcılara daha keyifli bir deneyim sunuyor. Gelin Android Pie güncellemesinin ne tür ek özellikler kazandırdığına tekrar bakalım;

Erişilebilirlik Menüsü

Konuşmak İçin Seçin butonu

Pil Tasarrufu

Uyarlanabilir Batarya

Arka plan kısıtlamaları

Çoklu kamera desteği

Harici kamera desteği

Uygulama panosu

Galaxy A6 Plus için yayınlanan Android Pie güncellemesi A605FNXXU3BSC6 sürüm numarasını taşıyor. Samsung’un yeni One UI kullanıcı arayüzünü cihaz ile buluşturan güncelleme, Mart ayı güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor.

Samsung şirketi yeni güncellemelerinin tanıtımına genelde Rusya’dan başlıyordu. Fakat bu sefer bir değişiklik yaptı. Samsung, Galaxy A6 Plus Android Pie güncellemesini ilk olarak Polonya’da yayınlandı.

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