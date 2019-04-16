Samsung Galaxy Fold, bugün satışa sunuldu

Samsung geçtiğimiz aylarda katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold ile karşımıza çıkmıştı. Tasarımı ile olduğu kadar 12 GB RAM ve aynı anda 3 uygulamayı çalıştırması ile de dikkat çeken Galaxy Fold’un ne zaman satışa sunulacağı merak konusuydu. Bugün Samsung sürpriz bir şekilde Galaxy Fold’u kendi sitesi üzerinden satışa sundu.

AT&T ve T-Mobile operatörleri aracılığıla satışa sunulan Galaxy Fold’un, şimdilik SIM Free versiyonu olmayacak gibi görünüyor. Bakalım 1.980 dolar fiyat etiketine sahip olan Galaxy Fold, kullanıcılarına neler sunuyormuş?

7.3 inç büyüklüğünde AMOLED panelli sonsuz ekran ile geliyor. 7.3 inçlik ekranın çözünürlüğü QXGA+ ve 4.2:3 oranındayken kapak ekranı 4.6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlükte ve 21:9 oranında.

7nm üretim süreci ile üretilen sekiz çekirdekli yonga seti ve 12 GB RAM ile gelen telefonda sofistike çift batarya sistemi yer alıyor. 4,380 mAh kapasiteli bu batarya sistemi sayesinde oldukça uzun kullanım süreleri kullanıcılara sunuluyor.

Telefonu tutuşunuza göre kameralar otomatik olarak devreye giriyor. Kapak kamerası f/2.2 diyafram değerinde 10 Megapiksel, arka kamera 16 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve ön kamera ise 10 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde.

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