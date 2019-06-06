Samsung Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesi sonunda geldi

Samsung yine geleneği bozmadı ve Android Pie güncellemesini Rusya’dan başlattı. Bu güncellemenin şu an tam olarak hangi ülkelere verileceği kesinleşmiş değil. Muhtemelen Haziran ayı içerisinde şirket bunu tüm ülkelere yaymış olur. Samsung son 4 yıldır güncellemeleri, deneme yanılma yöntemiyle sadece belirli bölgelere sunuyor.

Normal şartlarda Android Pie güncellemesi ne tür imkanlar sunuyorsa, bu güncelleme de aynısını içeriyor. Tüm bunlara ek olarak, mayıs ayı güvenlik yamaları da cep telefonlarına eklendi ve böylece güvenlik zafiyetleri engellenmiş oldu.

Samsung ile ilgili en çok yapılan eleştiriler de genellikle güvenlik alanında oluyordu. Apple’ın kişiselleştirme deneyiminin çok tutması ve daha güvenilir bulunmasının ardından Samsung’da aynı yöntemi izlemeye başladı. Yapılan güncellemelerin neredeyse tamamında güvenlik yamaları kullanılıyor.

Samsung Galaxy J7 Pro ürünü için yayınlanan Android Pie güncellemesini, cep telefonunuza rahatlıkla kurabilirsiniz. Ancak bunun için ilk olarak bu güncellemenin ülkenize gelmesini beklemeniz gerekiyor. Samsung, güncellemeleri ortalama olarak 30 gün içerisinde sizinle de buluşturacaktır. Bu güncellemeyi indirdikten sonra karşılaştığınız tüm değişimleri, bizlere yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

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