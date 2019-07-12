Samsung Galaxy Note 10 ANC kulaklık ile gelecek

iPhone 7 ile 3.5mm jack girişine yer vermeyen Apple, Samsung tarafından çok alay konusu olmuştu. Rakibi ile dalga geçen Samsung, görünüşe göre tükürdüğünü yalacak. Note 10’da 3.5mm yerine USB Type-C girişinden kulaklık bağlama imkanı sunacak olan Samsung, kullanıcılarına bir de küçük sürpriz yapacak.

Sızıntıları ile ünlü olan Roland Quandt’ın yaptığı açıklamaya göre; Note 10’un kutusunun içerisinde Type-C bağlantısına sahip ANC yani aktif gürültü engelleme özellikli kulaklık yer alacak. ANC sayesinde çevredeki seslerin çoğunu izole edebilecek olan bu kulak için kulaklığın yine AKG imzalı olacağını düşünüyoruz.

Özellikleri ile en güçlü Android telefon olması beklenen Note 10; gücünü Samsung’un Exynos 9825 yonga seti ve 12 GB RAM’den alacak. Ekrana gömülü hoparlör sistemi ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 6.8 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekran yer alacak.

Note 10, 4.170 mAh’lık 25W hızlı şarj desteğine sahip batarya, UFS 3.0 depolama, 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 16 Megapiksel üçlü kamera kurulumu ile çıkacak olan telefonun henüz fiyatı henüz bilinmiyor.

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