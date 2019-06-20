Samsung Galaxy Note 10 için ilk dişe dokunur sızıntı geldi

Kutusundan 4.170 mAh’lık 25W hızlı şarj desteğine sahip batarya, UFS 3.0 depolama, 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 16 Megapiksel üçlü kamera kurulumu ile çıkacak olan telefon donanımı ile dikkat çekiyor.

Galaxy Note10 modelinde Samsung’un Exynos 9825 yonga seti ve 12 GB RAM’in yer alacağı söyleniyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 6.8 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED ekran yer alacak.

Bugün ise CNET’ten Galaxy Note10’un tanıtım tarihi hakkında ilk açıklama geldi. Açıklamalara göre; Galaxy Note10 modeli 7 Ağustos 2019 tarihinde Brooklyn’de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.



