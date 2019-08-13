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Samsung Galaxy Note 10 meraklıları bezdirmiş

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TEKNOLOJİ  | 13.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 10 tanıtıldığı günden beri en fazla dikkat çeken ürünler içerisinde yer almayı başardı. Şirketin henüz yeni tanıtmasına rağmen büyük rağbet gören bu akıllı telefonu, amiral gemisi niteliğinde. Ancak şirket bu akıllı telefon reklamları ile kullanıcıları bezdirmiş gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 10 meraklıları bezdirmiş

Samsung şirketinin ortaya çıkardığı en değerli ürünlerden olan Galaxy Note 10 elbette belirli bir reklam politikası içerisinde piyasaya sürülecekti. Ancak bu akıllı telefon modelinin Samsung Bixby ve Samsung Push Service gibi platformlarda bildirim olarak kullanıcılara tanıtılması, gerçekten de can sıkıcı.

Samsung reklamlar konusunda dünyanın en kötü şöhretlerinden bir tanesine sahip. Kuruluş 2015 yılında Galaxy S6+ için bildirimler göndermeye başlamıştı ve bu durum kullanıcıların canını çok sıkmıştı.

Ayrıca geçen sene de Galaxy S9 reklamları yapan kuruluş, bu yıl Galaxy Note 10 ile zirveye oynadı. Ayrıca Samsung çeşitli oyun reklamlarını da kendi platformları üzerinden gerçekleştiriyor. Şirketin Bixby hizmeti üzerinden ilginç bir reklam stratejisi başladı. Bixby sizlere durduk yere Galaxy Note 10 ile ilgili ne merak ettiğinizi soruyor.

Kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan Samsung, eğer bu tarz agresif reklam politikaları ile devam ederse müşteri kaybına uğrayabilir. Peki sizce de şirketin reklam stratejisi gerçekten doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy note 10 samsung

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