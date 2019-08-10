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Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

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TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün düzenlemiş olduğu etkinlikte Note 10 ailesini tanıttı. Note 10’un tepe modeli olan ve büyük ekran sevenlere hitap eden Note 10 Plus da bu etkinlikte sergilendi. Peki, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunuyor?

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Galaxy Note 10 Plus, 6.8 inç büyüklüğünde 1440 x 3040 piksel çözünürlüğünde 502 ppi değerinde Dynamic AMOLED ekran ile geliyor. Samsung bu modelde de Cinematic Infinity-O tasarımı kullanıyor.

Exynos 9825 ile Note 10+ daha güçlü!

Exynos 9825 yonga setinden gücünü alan Note 10+, 12 GB RAM seçeneği ile geliyor. Exynos 9825 yonga seti bir önceki yonga setine göre yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha fazla performans ve yüzde 50 seviyesinde daha az batarya tüketiyor.
Grafik biriminde Mali G76 MP12 kullanan bu yonga setinde iki adet Samsung çekirdeği, iki adet Cortex A75 çekirdeği ve Cortex A55 çekirdeği yer alıyor.

Galaxy Note 10+ kamera özellikleri neler?

Galaxy Note 10+ modelinde; 12 Megapiksel f/1.5 – f/1.8 – f/2.4 değişken diyafram lens + 16 Megapiksel geniş açılı f/2.2 lens + 12 Megapiksel f/2.1 telefoto lens yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 10 Megapiksellik kamera yer alıyor.

45W hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Note 10 Plus, AKG imzalı stereo hoparlör ile geliyor. Bu hoparlörler Dolby Atmos 3D teknolojisini barındırıyor. Ekrana gömülü ultrasonic parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemi 2.0 ile güvenliği üst seviyelere çıkaran Note 10+, bu sefer 3.5mm kulaklık girişine yer vermiyor. Bu yüzden telefonun kutu içeriğinden 3.5mm to USB TYPE-C dönüştürücü çıkıyor.

LTE-A Cat.20, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C bağlantıları ile gelen telefon, geliştirilmiş S-Pen özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy note 10 Galaxy Note 10 Plus

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