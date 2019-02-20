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Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy Fold tanıtılıyor

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TEKNOLOJİ  | 20.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

Samsung, yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy Fold'u San Fransisco'da tanıtıyor. Samsung'un ilk sürprizi katlanabilen telefon özelliğine sahip Galaxy Fold oldu. Galaxy Fold aynı zamanda 3 arkada 2 yanda 1 önde olmak üzere 6 kameradan oluşuyor. İşte Samsung'un merakla beklenen tanıtımı ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar.

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy Fold tanıtılıyor

Samsung, yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy Fold'u San Fransisco'da tanıtıyor. Gecede tanıtılan telefonlardan biri olan Galaxy Fold katlanabilen bir telefon olma özelliğine sahip.

Samsung Galaxy Fold

İşte Galaxy Fold'un teknik özellikleri

Infinity Flex ismine sahip bir sistem üzerine kurulmuş olan Galaxy Fold, içeri doğru katlanabilme özelliğine sahip

  • 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536×2152 piksel çözünürlükte ekran

  • Dışarıda yer alan 21:9 oranındaki kapak ekranın büyüklüğü ise 4.6 inç ve 840×1960 piksel çözünürlükte ve iki ekran da 420 ppi değerine sahip

  • Exynos 9820 işlemci kullanılıyor

  • 12 GB RAM ve 512 GB hafıza.

galaxy fold

  • 3 uygulama aynı anda ekranda açılabiliyor ve kullanılabiliyor. Örneğin bir yandan Youtube uygulaması açıkken bir yandan da mesaj yazılabiliyor

  • Normal bir telefona göre 2 kat daha hızlı okuma ve yazma sağlıyor

  • Çok fazla ekran olduğu için ekranlar birleşerek adeta bir tablet gibi oluyor

  • 2 bataryası bulunuyor

Samsung Galaxy Fold 26 Nisan'da satışa çıkıyor ve fiyatı 1980 dolardan başlıyor.

İŞTE SAMSUNG S10 SERİSİNİN BEKLENEN FİYAT LİSTESİ

Samsung'un beklenen telefonları Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus serisinin muhtemel fiyat listesi şu şekilde:

Galaxy S10e 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 669 dolar (3.553 TL)

Galaxy S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza – 799 dolar (4.244 TL)

Galaxy S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 999 dolar ( 5.306 TL)

Galaxy S10 Plus 6 GB RAM – 899 dolar (4.775 TL)

Galaxy S10 Plus 8 GB RAM – 1099 dolar ( 5.837 TL)

Galaxy S10 Plus 12 GB RAM – 1399 dolar ( 7.430 TL)

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Anahtar Kelimeler:
samsung s10plus galaxy fold

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