Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy Fold tanıtılıyor

Samsung, yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy Fold'u San Fransisco'da tanıtıyor. Gecede tanıtılan telefonlardan biri olan Galaxy Fold katlanabilen bir telefon olma özelliğine sahip.

Samsung Galaxy Fold



İşte Galaxy Fold'un teknik özellikleri

Infinity Flex ismine sahip bir sistem üzerine kurulmuş olan Galaxy Fold, içeri doğru katlanabilme özelliğine sahip

Dışarıda yer alan 21:9 oranındaki kapak ekranın büyüklüğü ise 4.6 inç ve 840×1960 piksel çözünürlükte ve iki ekran da 420 ppi değerine sahip

3 uygulama aynı anda ekranda açılabiliyor ve kullanılabiliyor. Örneğin bir yandan Youtube uygulaması açıkken bir yandan da mesaj yazılabiliyor

Normal bir telefona göre 2 kat daha hızlı okuma ve yazma sağlıyor

Çok fazla ekran olduğu için ekranlar birleşerek adeta bir tablet gibi oluyor

2 bataryası bulunuyor