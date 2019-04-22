Samsung Galaxy S10 kamerası, bu aralar yeni bir özellikle gündeme geldi

Akıllı telefonlara güncelleme geldiğinde genellikle, size hiçbir şeçim hakkı bırakılmaz ve böylece herşey otomatik olarak gerçekleşir. Ancak Samsung Glaxy S10 modelinin alacağı gece modu özelliği, tamamen manuel olacak. Böylece siz istemediğiniz sürece telefon kendisini gece moduna alamayacak.
Bu yeni güncelleme, şu an için yalnızca İsviçre’de test ediliyor. Eğer burada başarılı sonuçlar elde edilirse, tüm Galaxy S10 modellerine güncelleme yayılacak. Bu güncellemenizin cep telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek istiyorsanız, Ayarlar>yazılım güncellmesi seçeneğine bakmanız yeterli olacaktır.
Samsung Galaxy S10 modelinize karanlık modda çekim güncellemesi gelirse, bizimle mutlaka düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşın.
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