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Samsung Galaxy S10 tersine kablosuz şarj edecek

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 29.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S10’un bir özelliği daha bugün belli oldu. Samsung Galaxy S10, rakipleri gibi kablosuz şarj özelliğini diğer telefonları şarj etmek için kullanıma açacak. İşte konuyla ilgili detaylar.

Samsung Galaxy S10 tersine kablosuz şarj edecek

Samsung, 20 Şubat 2019 tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2019 etkinliğinde Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 E modellerini tanıtacak.

Exynos 9820 / Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alacak olan bu modeller, tasarımsal açıdan telefonun sağ üst bölümüne sadece kamerayı delik şeklinde konumlandıracak olan Samsung, ekran yüzeyine parmak izi okuyucusunu da entegre edecek.

Üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan Galaxy S10 serisinde, sadece Plus modelinin ön bölümünde çift kamera yer alacak. Kablosuz şarj teknolojisine sahip olacak olan Galaxy S10 için bugün ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Huawei’nin yeni modellerinde yer alan kablosuz şarj desteği ile diğer Android telefonlar da şarj edilebiliyordu. Tersine kablosuz şarj olarak da tabir edebileceğimiz bu özellik Galaxy S10 ailesinde de yer alacak.

Qi standartlarına kablosuz şarj edecek olan Galaxy S10, Android telefonların yanı sıra iPhone 8 ve sonrası iPhone modellerini de şarj edebilecek. Kablosuz şarj paylaşımı konusunda yapılan bu hamlelerin, Apple cephesine ne zaman uğrayacağı henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy s10 Teknoloji

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