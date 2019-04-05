Samsung Galaxy S10 + ve Huawei P30 Pro karşı karşıya

Tasarım:

Samsung Galaxy S10+’ın 7.8mm kalınlık değeri ve 175 gram ağırlığı var. Huawei P30 Pro ise 8.4mm kalınlıkta ve 192 gram ağırlıkta. Yine de P30 Pro’nun hem ön cephe tasarımı hem de ışığa göre renk değişkenlikleri gösteren arka cam tasarımı itibarıyla daha şık göründüğü ortada.

Ekran:



Samsung Galaxy S10+’ın 6.4 değerde Dynamic Amoled ekranı bulunuyor ve 1440 x 3040 çözünürlük sunuyor. Ekran çerçeve oranı ise %88.9.

Huawei P30 Pro’nun 6.47 inç değerdeki OLED ekranının çözünürlüğü ise 1080 x 2340. Ekran çerçeve oranı %88.6 olan telefonun görüntü kalitesi çok başarılı, ama Galaxy S10+’ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz.

Çipset:



Galaxy S10+’da Exynos 9280 var, P30 Pro’da da Kirin 980. İkisi de çok yüksek performan sunan ve tüketicilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek seviyedeler. Yine de, yapılan testler itibarıyla Exynos 9820’nin biraz daha önde olduğunu belirtmeliyiz.

Kameralar:



Galaxy S10+’ın arka tarafında 12+12+16MP olmak üzere 3 kamera var. 60FPS’de 4K videolar kaydedebilir, normal ve geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz.