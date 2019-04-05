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Samsung Galaxy S10 + ve Huawei P30 Pro karşı karşıya

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TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 07:47 | Son Güncelleme

Bu iki güncel model, an itibarıyla Android akıllı telefon pazarının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İkisinin de dikkat çekici özellikleri ve birbirlerine karşı kurduğu üstünlükleri var.

Samsung Galaxy S10 + ve Huawei P30 Pro karşı karşıya

Tasarım:

Samsung Galaxy S10+’ın 7.8mm kalınlık değeri ve 175 gram ağırlığı var. Huawei P30 Pro ise 8.4mm kalınlıkta ve 192 gram ağırlıkta. Yine de P30 Pro’nun hem ön cephe tasarımı hem de ışığa göre renk değişkenlikleri gösteren arka cam tasarımı itibarıyla daha şık göründüğü ortada.

Ekran:

Samsung Galaxy S10+’ın 6.4 değerde Dynamic Amoled ekranı bulunuyor ve 1440 x 3040 çözünürlük sunuyor. Ekran çerçeve oranı ise %88.9.

Huawei P30 Pro’nun 6.47 inç değerdeki OLED ekranının çözünürlüğü ise 1080 x 2340. Ekran çerçeve oranı %88.6 olan telefonun görüntü kalitesi çok başarılı, ama Galaxy S10+’ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz.

Çipset:

Galaxy S10+’da Exynos 9280 var, P30 Pro’da da Kirin 980. İkisi de çok yüksek performan sunan ve tüketicilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek seviyedeler. Yine de, yapılan testler itibarıyla Exynos 9820’nin biraz daha önde olduğunu belirtmeliyiz.

Kameralar:

Galaxy S10+’ın arka tarafında 12+12+16MP olmak üzere 3 kamera var. 60FPS’de 4K videolar kaydedebilir, normal ve geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz.

P30 Pro’nun arka tarafında ise 4 kamera var: 40MP+20+8MP ve TOF kamera olmak üzere. P30 Pro’yu ön plana çıkaran detaylar ise, 5X optik zoom, 10X hibrit zoom ve 50X dijital zoom yapabilmesi. Bu da kullanıcılara yepyeni fotoğraf deneyimleri sağlıyor. Ayrıca 2.5cm’den makro çekimler de yapabilirsiniz.

Pil:

Galaxy S10+’da hızlı şarj destekli 4100mAh pil var. Hem kablolu hem de kablosuz olarak 15W hızlı şarj desteği de sunuyor.
P30 Pro’da ise 40W hızlı şarj destekli 4200mAh pil var ve kablosuz olarak da 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
samsung huawei akılı telefon

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