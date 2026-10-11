Samsung Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğunu azaltabilecek yeni ekran teknolojisi!

Samsung'un Galaxy S27 serisine ilişkin sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Display'in yeni modeller için ekran üretimine başlamaya hazırlandığına dair haberlerin ardından, bu kez ekran teknolojileriyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Gelen bilgilere göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, DC dimming (DC karartma) teknolojisini destekleyen ilk Samsung akıllı telefonlar olabilir.

Bu yenilik, özellikle ekran titremesine karşı hassas olan kullanıcılar açısından önemli bir gelişme olabilir. Zira Samsung'un mevcut Galaxy S26 Ultra modeli bile ekran parlaklığını ayarlamak için geleneksel PWM teknolojisini kullanıyor.

SAMSUNG GALAXY S27 PRO VE ULTRA, DC KARARTMA TEKNOLOJİSİNE GEÇEBİLİR

Ekranlarda parlaklık kontrolü için geleneksel olarak PWM (Pulse Width Modulation) teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntem, ekranın ışık kaynağını çok hızlı şekilde açıp kapatarak farklı parlaklık seviyelerinin algılanmasını sağlıyor.

Ancak bazı kullanıcılar bu tekniğe karşı oldukça hassas. PWM'ye duyarlı kişilerde göz yorgunluğu, hatta baş ağrısı görülebildiği belirtiliyor.

DC karartma teknolojisi ise parlaklığı ışık kaynağına uygulanan voltajı değiştirerek ayarlıyor. Böylece PWM yönteminde karşılaşılan hızlı açılıp kapanma işlemi olmadan parlaklık kontrolü sağlanabiliyor.

Bununla birlikte DC karartmanın uygulanması, özellikle değişken yenileme hızı gibi özelliklere sahip modern ekranlarda teknik açıdan daha zor. Bu nedenle çoğu zaman hibrit bir yöntem gerekiyor. Orta ve yüksek parlaklık seviyelerinde DC karartma kullanılırken düşük parlaklık seviyelerinde PWM teknolojisine geçiliyor.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın da benzer bir hibrit sistem kullanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yeni modellerde PWM teknolojisinin tamamen ortadan kalkacağı henüz kesinleşmiş değil.

GALAXY S27 MODELLERİNİN EKRANLARI ARASINDA ÖNEMLİ FARKLAR OLABİLİR

Ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Galaxy S27 ailesinde ekran özelliklerine göre bir ayrıma gidebileceğine işaret ediyor.

İddialara göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, Samsung'un en yeni M16 OLED malzeme formülünü kullanacak. Standart Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerinde ise M14+ kullanılacağı öne sürülüyor.

Pro ve Ultra modellerini farklılaştıracak bir diğer özelliğin de Privacy Display olacağı belirtiliyor. İlk olarak Galaxy S26 Ultra ile sunulan bu özelliğin Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde de kullanılacağı ifade ediliyor.

Böylece Pro ve Ultra modelleri hem OLED malzemesi hem de Privacy Display özelliği bakımından serinin diğer üyelerinden ayrılabilir.

SAMSUNG GALAXY S27'DE 10-BİT RENK DESTEĞİ OLACAK MI?

Yeni sızıntılar DC karartma konusunda umut verici olsa da gerçek donanımsal 10-bit renk desteğine ilişkin bir bilgi içermiyor.

Bazı rakip üreticiler ise şimdiden 12-bit renk desteği sunuyor.

Öte yandan Apple'ın iPhone modellerinde de gerçek anlamda DC karartma bulunmuyor. Bunun yerine ayarlarda "yumuşak PWM" (smooth PWM) modu yer alıyor. iPhone'larda da donanımsal 10-bit renk desteği mevcut değil.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın DC karartma teknolojisine kavuşacağı bilgisi şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Ancak iddialar doğru çıkarsa Samsung, yeni modellerinde ekran konforunu artırmaya yönelik önemli bir değişikliğe imza atabilir.

Kaynak: GSMArena