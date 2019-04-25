Samsung Galaxy S8 ve S8 + için güvenlik güncellemesi geldi

Dilerseniz kısaca bu modelin özelliklerini hatırlayalım;

-Model: SM-G950F

-Boyutlar: 148.9 x 68.1 x 8.0mm

-Ekran: 5.8 ”(146.5mm) Süper AMOLED

-CPU: Exynos 8895

-Kamera: 12 MP, Dual Pixel F1.7 OIS

Diğer bütün modellerde olduğu gibi Samsung Galaxy S8 modeline gelecek olan güncelleme de birçok sorunu tamamen sona erdirebilecek. Ortaya çıkan problemlerin daha çok sistemsel olduğu tahmin ediliyor.

Android Pie güncellemesi, birçok cep telefonunda sorun yaratıyordu. Bu güvenlik düzeltmesinde muhtemelen güncellemenin getirmiş olduğu negatif değişimler onarılmış olacak. Ancak şirket henüz Android Pie düzeltmesi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Şu an için kesinleşen 15 farklı probleme müdahale edilebildiği söyleniyor.

Eğer bu güncellemeyi cep telefonunuza yüklemek isterseniz; telefonunuzun ayarlar bölümündeki yazılım güncellemesi alt menüsünden indir seçeneğine dokunabilirsiniz. Galaxy S8 veya S8 + cihazınız için en son güncellemeyi bu sayede yükleyebilirsiniz.

100 TL hediye çeki veriyor!

https://donanimgunlugu.com/a101-marketleri-100-tl-hediye-ceki-veriyor-208354



