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Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S9 için yeni güncelleme yayınlandı. Samsung Galaxy S9’un yeni güncellemesi ile telefon artık daha iyi selfie fotoğraflar çekebiliyor. İşte güncellemenin tüm detayları.

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, her ay olduğu gibi bu ayda da amiral gemisi modelleri için güncelleme yayınladı. Google‘ın başlattığı aylık düzenli olarak yayınlanan güvenlik güncellemeleri bu ay ilk olarak Galaxy S9’a geldi.

Samsung‘un son dönemde yaptığı güvenlik atılımlarını takdir etmek gerek. Girdiğimiz ayın ilk haftasında amiral gemisi modellerine ikinci haftası da bir önceki nesil amiral gemisi modellerine güvenlik güncellemelerini sunuyor. Galaxy S9’a bu ay gelen güvenlik güncellemesi ile hem açıklar kapanıyor hem de sistemdeki sorunlar çözülüyor.

Galaxy S9 için gelen güncelleme ile kullanıcıların şikayetçi olduğu ön kameranın düşük kalitede fotoğraf çekme sorunu da ortadan kalkıyor. Bu ayki güncelleme ile Galaxy S9’un selfie kamerası artık daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Kademe kademe olarak sunulan bu güncelleme önümüzdeki günlerde Türkiye’ye de gelecek. Güvenliğiniz ve yeni iyileştirmelerden faydalanmak için OTA üzerinden sunulan bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S9 Teknoloji

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