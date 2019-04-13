Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi, sonunda geldi

Android 9.0 Pie Galaxy Tab S4 versiyonu için şu anda kullanılır durumda. Ancak önemli bir detay da var. Bu güncellemeyi alacak olan Galaxy Tab S4 modellerinin Fransa kayıtlı olması gerekiyor. Aksi taktirde bu modele sahip olanlar, Android Pie güncellemesi alamayacak. Kısa bir zaman içerisinde bu güncellemenin, diğer bütün modellere de gelmesi bekleniyor.

Android Pie güncellemesi, beraberinde karanlık mod ve daha gelişmiş kamera özellikleri gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Bu nedenle Android Pie güncellemesi alan bütün akıllı telefonlar, en az bir model üste çıkmış oluyorlar.

Samsung Galaxy Tab S4, Android Pie güncellemesi aldıktan sonra Samsung’un One isimli yeni bir arayüzünü de kendi modellerine getirmiş olacaklar. Bu arayüz, çok daha sade olmakla birlikte; görüntü açısından da daha üstün özellikler sunuyor.

Android Pie güncellemesi alan Samsung Galaxy Tab S4 modelinin güncelleme numarası T835XXU2BSD1 olacak. Yakın bir zamanda Samsung, diğer tablet modellerine de bu güncellemeyi getirecek.

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