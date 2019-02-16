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Samsung imzalı Galaxy S10 kılıfları

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TEKNOLOJİ  | 16.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

Samsung’un üretmiş olduğu Galaxy S10 kılıfları bugün basın görselleri ile karşımıza çıktı. Samsung, Galaxy S10 ile oldukça kullanışlı kılıflar satışa sunacak. İşte Galaxy S10’un resmi kılıfları.

Samsung imzalı Galaxy S10 kılıfları

Samsung’un 20 Şubat’ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, bu etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy S10 modelleri hakkında sızıntılar oldukça hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 E (Lite) modellerini tanıtacak olan Samsung, bugün bu modelleri için geliştirdiği kılıfların sızmasını engelleyemedi.

Samsung, Galaxy S10 ailesi için 3 farklı model kılıf sunacak. Bunlar farklı renk seçeneklerine sahip olan deri kılıf, geçtiğimiz S serilerinde de yer alan LED View kılıf ve iPhone 5c‘yi anımsatan delikli plastik kılıf olacak.

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Bu kılıfların ortaya çıkması ile Galaxy S10 ailesinin arka kamera kurulumu da netleşti. Galaxy S10‘da tek ön kamera ve üçlü arka kamera, Galaxy S10 Plus‘ta çift ön kamera ve üçlü arka kamera ve Galaxy S10 E modelinde ise tek ön ve çift arka kamera yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10 samsung

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