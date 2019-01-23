TREND

Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 09:14 | Son Güncelleme

Samsung, yeni Galaxy S10 amiral gemisi ailesini Neuro Game Booster ile uçurmayı planlıyor. Firma, yakın zamanda yeni bir patent başvurusu gerçekleştirmiş.

Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Samsung, aldığı yeni bir patent ile telefonlarının performansını uçurma peşinde. Firma, Avrupa’da Neuro Game Booster isimli ürününü tescil ettirdi. Bu ürünün bir GPU Booster statüsünde çalışacağı, yani telefonların oyun ve uygulamaları çalıştırmak için daha verimli güç harcayacağı düşünülüyor. Evet, tıpkı Huawei’nin GPU Turbo teknolojisi gibi Samsung da “daha fazla performans” diyor.

Yapay zekâ desteği bulunan bu sistem, muhtemelen yüksek güç gerektiren oyunlarda daha akıcı ve performanslı deneyimlerin sunulmasına yardımcı olacak. Ayrıca aynı anda birden fazla uygulama çalıştırıldığında da telefonun performansının düşmesi engellenecek. Şüphesiz bunda Samsung’un yeni çipseti Exynos 9820’nin de payı büyük olacak.

Samsung, yeni Galaxy S10 amiral gemisi serisini ve ilk katlanabilir telefonunu bir sürpriz olmazsa 20 Şubat’ta gerçekleşecek etkinlikte görücüye çıkaracak. Yeni detaylar oldukça sizlerle paylaşacağız.

Tuvaletten piton yılanı çıksa ne yaparsınız?

PARTNERAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalırAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalır
Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak
PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yeniliklerPUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung Neuro Game Booster Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony Xperia XZ4, kameralara yakalandı

Sony Xperia XZ4, kameralara yakalandı

Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.