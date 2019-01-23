Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Samsung, aldığı yeni bir patent ile telefonlarının performansını uçurma peşinde. Firma, Avrupa’da Neuro Game Booster isimli ürününü tescil ettirdi. Bu ürünün bir GPU Booster statüsünde çalışacağı, yani telefonların oyun ve uygulamaları çalıştırmak için daha verimli güç harcayacağı düşünülüyor. Evet, tıpkı Huawei’nin GPU Turbo teknolojisi gibi Samsung da “daha fazla performans” diyor.

Yapay zekâ desteği bulunan bu sistem, muhtemelen yüksek güç gerektiren oyunlarda daha akıcı ve performanslı deneyimlerin sunulmasına yardımcı olacak. Ayrıca aynı anda birden fazla uygulama çalıştırıldığında da telefonun performansının düşmesi engellenecek. Şüphesiz bunda Samsung’un yeni çipseti Exynos 9820’nin de payı büyük olacak.

Samsung, yeni Galaxy S10 amiral gemisi serisini ve ilk katlanabilir telefonunu bir sürpriz olmazsa 20 Şubat’ta gerçekleşecek etkinlikte görücüye çıkaracak. Yeni detaylar oldukça sizlerle paylaşacağız.

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