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Samsung, ön kamerayı ekran altına gizlemek için kolları sıvadı

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TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Son birkaç yılda akıllı telefon üreticileri tasarım alanında önemli adımlar attı. Çerçeveler inceldi, ekran gövde oranları yükseldi ve daha şık, modern tasarım çizgileri ortaya çıktı. Genel olarak uçtan uca ekran tasarımının önünü tıkayan en büyük engel ise ön kamera.

Samsung, ön kamerayı ekran altına gizlemek için kolları sıvadı

Üreticiler, ön kamera için çentikli ya da delikli ekran tasarımıyla alternatif bir çizgiye yöneldiler. Fakat bu durum da kusursuz bir uçtan uca ekran için yeterli olmadı.
Günümüzde üreticiler pop-up kamera yapısıyla, ön kamerayı kasanın içerisine saklama yoluna gidiyorlar. Fakat bu mekanik bir sistem olduğu için bozulma riski hayli fazla. Her ne kadar üreticiler bu tarz tasarımların yüzbinlerce kez açılıp kapanmaya dayanıklı olduğunu iddia etseler de gerçekler, yapılan testlerle pek uyumlu çıkmıyor.

Samsung ekran altından çalışan ön kamera geliştiriyor

Neyse ki Samsung bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak olan yeni bir teknoloji için ilk adımları atmış. Sızdırılan bilgilere göre, Güney Koreli şirket kamerayı bir şekilde ekranın altına gizlemeyi başarmış durumda. Yani telefonun ön yüzüne baktığınızda kamera hiç bir şekilde görünmüyor. Böylece ekran gövde oranı da maksimuma yakın düzeye çekilmiş.
Elbette bu teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Muhtemelen 2020 model S serisi cihazlarda da delikli ekran tasarımı tercih edilecektir. Belki 2021 yılında gelen yeni Samsung modellerinde ekran altı kamera sistemini görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung ön kamera

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