Samsung orta segment yelpazesini genişletiyor

Nitekim Çinli üreticinin aldığı bu darbe sonrasında toparlanmasının hayli zor olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Huawei önümüzdeki süreçte büyük bir kan kaybı yaşayacaktır.

Huawei’nin yaşayacağı müşteri kaybı hiç şüphesiz en çok Samsung’a yarayacak. Bu durumun az çok farkında olan Güney Koreli şirket, orta segmentteki uygun fiyatlı model sayısını arttırmaya devam ediyor. Çünkü Huawei’nin en fazla müşteriye sahip olduğu kitle bu segmentte yer alıyor. Samsung, Huawei’den boşalan yeri doldurarak müşteri sayısını hızlı bir şekilde arttırmayı amaçlıyor.

Güney Koreli şirketin bu kapsamda geliştirdiği modellerden biri olan Galaxy M30 geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Galaxy M30, Geekbench testinden tek çekirdekte 1680 puan, çok çekirdekte ise 5211 puan aldı. Bu puanların orta segment bir model için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung M30, gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 9610 yonga setinden alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen model, kutudan ilk çıktığında Andorid 9 Pie ile çalışacak. M30’un ilk etapta Hindistan’da satışa sunulması planlanıyor.

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