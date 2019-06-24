Mynet Trend

Samsung orta segment yelpazesini genişletiyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 24.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün zirvesinde yer alan Samsung, bu unvanını uzun bir süre daha devam ettirecek gibi görünüyor. Çünkü Güney Koreli şirketin en büyük rakibi konumunda yer alan Huawei büyük bir darbe aldı.

Samsung orta segment yelpazesini genişletiyor

Nitekim Çinli üreticinin aldığı bu darbe sonrasında toparlanmasının hayli zor olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Huawei önümüzdeki süreçte büyük bir kan kaybı yaşayacaktır.

Huawei’nin yaşayacağı müşteri kaybı hiç şüphesiz en çok Samsung’a yarayacak. Bu durumun az çok farkında olan Güney Koreli şirket, orta segmentteki uygun fiyatlı model sayısını arttırmaya devam ediyor. Çünkü Huawei’nin en fazla müşteriye sahip olduğu kitle bu segmentte yer alıyor. Samsung, Huawei’den boşalan yeri doldurarak müşteri sayısını hızlı bir şekilde arttırmayı amaçlıyor.

Güney Koreli şirketin bu kapsamda geliştirdiği modellerden biri olan Galaxy M30 geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Galaxy M30, Geekbench testinden tek çekirdekte 1680 puan, çok çekirdekte ise 5211 puan aldı. Bu puanların orta segment bir model için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung M30, gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 9610 yonga setinden alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen model, kutudan ilk çıktığında Andorid 9 Pie ile çalışacak. M30’un ilk etapta Hindistan’da satışa sunulması planlanıyor.

Google Pixel 4 için yeni bir sızıntı daha

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Asus ROG Swift PG35VQ: Oyunculara özel monitörAsus ROG Swift PG35VQ: Oyunculara özel monitör
Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak? Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung huawei

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asus ROG Swift PG35VQ: Oyunculara özel monitör

Asus ROG Swift PG35VQ: Oyunculara özel monitör

Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Galaxy Note10 ve Note10 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Google Pixel 4 böyle görünecek

Google Pixel 4 böyle görünecek

Dota Underlords beta sürecine girdi

Dota Underlords beta sürecine girdi

NASA’nın veri güvenliği ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemiyor

NASA saldırıya uğradı

Gears 5 için beklenmedik bir açıklama geldi

Gears 5 için beklenmedik bir açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.